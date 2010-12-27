На Дворцовой площади велосипедист попал под колеса кареты с лошадьми

На месте происшествия работали сотрудники скорой помощи.

В понедельник, 5 ноября, в 17:10 мск на Дворцовой площади произошло ДТП с по-настоящему петербургской атмосферой. В самом центре города под колеса кареты с лошадьми попал велосипедист. По словам пострадавшего, он не заметил транспортное средство.

Отмечается, что молодой человек отделался легким испугом и ушибами. Но на всякий случай свидетели происшествия все равно вызвали медиков. Управляла повозкой 34-летняя женщина, на велосипеде ехал 31-летний мужчина. Стоит отметить, что подобное ДТП случалось более века назад. Подписчики социальных сетей назвали аварию происшествием года.

Как сообщили в отделе пропаганды УИ ГИБДД по Петербургу и Ленобласти, по данному факту проводится проверка.

Ранее мы писали, что в жутком ДТП на Московском шоссе водителю оторвало голову.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург