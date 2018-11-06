Виновник аварии на КАДе пытался убежать с мета ДТП и упал с забора

Сотрудники ГАИ не сразу задержали угонщика, устроившего массовое ДТП на КАДе.

В минувшее воскресенье, 4 ноября, на КАДе перед Рябовским шоссе в сторону Девяткино произошла массовая авария, спровоцировавшая серьезную пробку. В социальных сетях появилось видео побега виновника ДТП, а также подробности случившегося.

На кадрах, сделанных очевидцем, видно, как мужчина в капюшоне и с рюкзаком на полной скорости бежит по центральной полосе дороги. Как выяснилось позднее, виновник аварии бросил свою "Ладу 2112" и предпринял попытку к бегству после того, как зацепил сразу 9 машин.

По другим данным выяснилось, что за мужчиной велась погоня, так как он являлся угонщиком. Видимо, это и объясняет его отчаянную попытку скрыться от правоохранительных органов. После непродолжительной пробежки он попытался перепрыгнуть трехметровый забор, но упал вниз вместе с третьим отделением ограды. В этот же момент свидетели случившегося услышали выстрел, который, как позднее оказалось, сделали сотрудники ГАИ. Выстрел был предупредительным.

После падения бегуна сразу же задержали сотрудники правоохранительных органов. Обстоятельства случившегося устанавливаются. О состоянии виновника ДТП не сообщается.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, на улице Седова петербуржец порезал товарища и искусал двух полицейских.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петерург

Видео: YouTube / Pixel SPB

