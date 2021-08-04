В "ДомТрансавто" прокомментировали возгорание автобуса на Ленинском проспекте

Как рассказали в пресс-службе компании, водитель действовал строго по инструкции.

В компании "ДомТрансавто", владеющей автобусом, загоревшимся на Ленинском проспекте, дали комментарий о произошедшем изданию "Петербургский дневник".

Представитель компании сообщил, что инцидент произошёл в 9:45 утра. Загорелся автобус, курсировавший по маршруту № 256. Как рассказали в пресс-службе компании, водитель действовал строго по инструкции. Он остановил транспортное средство, быстро эвакуировал пассажиров и удостоверился, что салон пуст, а затем вызвал экстренные службы и попытался самостоятельно потушить огонь с помощью огнетушителя, ожидая прибытия пожарных. Пожарные приехали оперативно и полностью потушили автобус.

Также было отмечено, что после происшествия будет сформирована комиссия для установления причин возгорания.

Ранее мы сообщили о том, что прокуратура устанавливает обстоятельства возгорания автобуса на Ленинском проспекте.

Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург