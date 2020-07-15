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В "Ленэкспо" работают волонтеры с медицинским образованием
Сегодня, 17:00
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В "Ленэкспо" работают волонтеры с медицинским образованием

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Некоторые из них начали помогать еще в "первую волну" пандемии.

Во временном госпитале в "Ленэкспо" врачам и пациентам помогают 10 волонтеров. Об этом сообщила пресс-служба Смольного. 

Некоторые из них стали добровольцами еще в первую волну пандемии. У волонтеров есть медицинское образование, поэтому они могут оказывать помощь младшему медицинскому персоналу по уходу за больными и оказывать пациентам психологическую поддержку. С пациентами проводят дыхательную гимнастику, чтобы помочь им восстановиться после болезни. 

В конце июня комитет по здравоохранению объявил о вакансиях в "Ленэкспо". 

Фото: Piter.TV

Теги: волонтер, госпиталь, коронавирус, ленэкспо
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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