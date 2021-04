На российском телеканале представят адаптированное вокальное шоу "Я вижу твой голос"

Премьера оригинального формата состоялась в Южной Корее в 2015 году.

Телеканал "Россия-1" покажет адаптацию вокального шоу I can see your voice - "Я вижу твой голос". Об этом говорится в сообщении пресс-службы вещателя.

Телеканал адаптировал южнокорейский формат I can see your voice, популярного во всем мире.

Ведущим российской версии шоу станет Владимир Маркони. В каждом выпуске проекта участник должен понять, кто из шести игроков на сцене умеет петь, а кто только притворяется, надеясь получить 1 млн рублей.

Премьера оригинального формата состоялась в Южной Корее в 2015 году. Формат продан в 21 страну мира.

Текст песни Манижи Russian Woman номинировали на премию Eurostory Award.

Фото: телеканал "Россия-1"