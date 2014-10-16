Вход на военно-спортивный форум в Петербурге будет осуществляться по пригласительным

Форум стартует в 10:30 и завершится в 20:00.

На площадке "Ленрезерва" 22 июля планируют провести военно-спортивный форум. Организаторы называют его самым масштабным событием лета. Вход осуществляется только по пригласительным билетам. Чтобы его получить, нужно пройти военно-исторический тест. В нем есть вопросы про Украину.

На форуме представят выставку боевой техники, стрелкового вооружения, средств связи, обмундирования. Будут организованы спортивные зоны для соревнований, дискуссионные площадки.

Всем участникам теста на форуме пообещали подарки. Вот несколько вопросов, на которые нужно ответить для получения пригласительного.

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