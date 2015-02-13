Главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин ушел из жизни

Медиаменеджеру было 68 лет.

О смерти главного редактора и генерального директора ЗАО "Комсомольская правда" сообщило 14 сентября само издание.

Военный корреспондент "КП" Александр Кац написал в своем Telegram-канале о том, что это произошло во время отпуска с друзьями на Дальнем Востоке, в тайге.

По предварительным данным, причиной смерти мог стать инсульт.

Владимир Сунгоркин родился 16 июня 1954 года в Хабаровске. Закончил факультет журналистики в Дальневосточном государственном университете. Свою карьеру сразу же после окончания университета начал в качестве собственного корреспондента "КП", это было в 1976 году. Журналист работал в зоне строительства Байкало-Амурской железнодорожной магистрали. Также сотрудничал с газетой "Советская Россия". С 1985 года начал плотно работать в "Комсомольской правде" и в 1999 стал главным редактором.

В 2018 Сунгоркин был признан заслуженным журналистом РФ "за заслуги в развитии отечественной журналистики и многолетнюю плодотворную работу".

Фото: Евгения Гусева / Комсомольская правда