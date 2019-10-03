Опубликовано видео задержания сына вице-президента МТС после трехчасовой погони

При себе у 25-летнего молодого человека был пистолет и запрещенные вещества.

Сегодня в Москве задержали сына вице-президента МТС Ибрагимова.

Телеграм-канал "112" опубликовал видео задержания двух молодых людей, а также сообщает, что задержанный 25-летний сын топ-менеджера МТС Руслана Ибрагимова Алан. На канале сообщается, что вишневый "БМВ" не остановился по требованию полицейских, после чего началась погоня, которая продолжалась около 3 часов.

После того, как машина остановилась, Алан Ибрагимов и его приятель отказались выходить из автомобиля. Сотрудники полиции кувалдой разбили стекло в машине и вытащили из "БМВ" двух молодых людей. Парни громко нецензурно ругались, поэтому Piter.TV публикует видео задержания без звука. Сообщается, что при себе у задержанного был "охолощенный" пистолет и запрещенные вещества. Предположительно парень был под воздействием наркотических веществ.

Официальных подтверждений данной информации на данный момент нет.

Видео: т-м канал "112"