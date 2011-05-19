После вмешательства прокуратуры Ленобласти выделены деньги на ремонт дома в посёлке станция Мысино

В доме необходимо провести текущий ремонт: установить двери и заменить окна в подъездах, покрасить потолки и стены в местах общего пользования, установить крышки сливных ям.

В Волховском районе по результатам принятых мер прокурорского реагирования администрацией выделены деньги на ремонт многоквартирного дома, расположенного в посёлке станция Мысино. Об этом рассказали в прокуратуре Ленинградской области.

В 2023 году в доме был произведён капитальный ремонт кровли, в ходе ремонта проведена замена оконных блоков и дверей в муниципальных квартирах. Вместе с тем в доме необходимо провести текущий ремонт: установить двери и заменить окна в подъездах, покрасить потолки и стены в местах общего пользования, установить крышки сливных ям.

Прокуратурой было установлено, что администрацией неоднократно объявлялся конкурс по выбору управляющей организации. Однако конкурсная процедура признана несостоявшейся по причине отсутствия заявок от управляющих компаний. В целях устранения выявленных нарушений прокурором было внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено.

По результатам рассмотрения данного представления местной администрацией выделены денежные средства на проведение ремонта и приняты меры к повторному проведению конкурсных процедур по выбору управляющей организации.

