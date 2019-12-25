Минимальная цена проживания в доме престарелых в Петербурге составляет 900 рублей

Стоимость проживания может быть уменьшена за счет бюджетных субсидий, покрывающих расходы в размере 75% от дохода пенсионера, но не более трети стоимости предоставляемых услуг.

Портал spb.aif.ru сообщает, что проживание в домах престарелых Санкт-Петербурга обходится минимум в 900 рублей в сутки. Существуют и более дорогие пансионаты стоимостью до 6 тыс. руб. за ночь, что свидетельствует о наличии лицензии на медицинскую практику, присутствии квалифицированных врачей и предоставлении медицинских услуг помимо ухода.

Стоимость проживания может быть уменьшена за счет бюджетных субсидий, покрывающих расходы в размере 75% от дохода пенсионера, но не более трети стоимости предоставляемых услуг. Оформить соответствующее заявление можно в Центре социального обслуживания населения, однако важно помнить, что размещение доступно лишь в учреждениях, имеющих статус поставщиков социальных услуг, независимо от их ведомственной принадлежности — частной или государственной.

Еще одна распространённая проблема − необходимость ожидания освобождения мест, так как летом большинство учреждений заполнено людьми, приехавшими отдохнуть вместе со своими старшими членами семьи, а освободившиеся места появляются чаще всего осенью.

Социальные льготы бесплатного характера распространяются на узкую категорию граждан, включая инвалидов и участников Великой Отечественной войны, получивших специальные награды, а также на людей, переживших военные конфликты и чрезвычайные ситуации.

Николай Половнев, старший управляющий сети пансионатов "Высокая горка", дал советы по выбору достойного пансионата для пожилых родственников. Рекомендуется внимательно изучать отзывы клиентов и реакцию администрации на негативные комментарии. Важно лично посещать заведение, желательно в выходной день, чтобы пообщаться с семьей проживающих и сформировать собственное мнение, желательно приходить не в тихий час, чтобы увидеть реальную обстановку и состояние постояльцев, убедиться в соблюдении чистоты и порядка.Необходимо обратить внимание на профессионализм персонала, задавая себе вопрос, готовы ли вы доверить близких этим специалистам. Следует выбрать специализированные пансионаты, ориентированные на конкретные заболевания, такие как деменция, инсульт и другие состояния, требующие особого подхода.

Особое внимание стоит уделить качеству помещений, наличию лифтов, пандусов и вентиляции, чтобы избежать дискомфорта и проблем со здоровьем. Обязательно стоит ознакомиться с условиями питания, оценить меню и блюда, подаваемые в столовой. Таким образом, выбор пансионата требует внимательного подхода и грамотного планирования, учитывая индивидуальные потребности пожилых людей и специфику конкретных учреждений.

Фото: freepik