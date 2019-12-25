В Ленобласти полицейские задержали вандала, расколовшего мемориальную плиту

Сотрудники полиции по подозрению в совершении данного преступления задержали вандала, проживающего в деревне Оржицы.

Сотрудники полиции задержали мужчину, расколовшего мемориальную плиту в Ломоносовском районе Ленинградской области. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

В полицию 8 апреля обратилась 60-летняя женщина, проживающая в деревне Оржицы. Она сообщила, что неизвестный расколол мемориальную плиту "Кавалера ордена Мужества Чугунова Вадима Владимировича". Чугунова посмертно наградили указом президента РФ за мужество и отвагу, проявленные при ликвидации незаконных вооруженных формирований на Северном Кавказе.

Сотрудники полиции по подозрению в совершении данного преступления задержали вандала, проживающего в деревне Оржицы. Мотивы предстоит установить следователям, которые возбудили уголовное дело по факту вандализма.

Недавно в Пушкине на памятник "Формула скорби" неизвестные нанесли оскорбительную надпись.

Фото: Piter.tv