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В Ленобласти полицейские задержали вандала, расколовшего мемориальную плиту
Сегодня, 12:58
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nastya960

В Ленобласти полицейские задержали вандала, расколовшего мемориальную плиту

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Сотрудники полиции по подозрению в совершении данного преступления задержали вандала, проживающего в деревне Оржицы.

Сотрудники полиции задержали мужчину, расколовшего мемориальную плиту в Ломоносовском районе Ленинградской области. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

В полицию 8 апреля обратилась 60-летняя женщина, проживающая в деревне Оржицы. Она сообщила, что неизвестный расколол мемориальную плиту "Кавалера ордена Мужества Чугунова Вадима Владимировича". Чугунова посмертно наградили указом президента РФ за мужество и отвагу, проявленные при ликвидации незаконных вооруженных формирований на Северном Кавказе.

Сотрудники полиции по подозрению в совершении данного преступления задержали вандала, проживающего в деревне Оржицы. Мотивы предстоит установить следователям, которые возбудили уголовное дело по факту вандализма.

Недавно в Пушкине на памятник "Формула скорби" неизвестные нанесли оскорбительную надпись.

Фото: Piter.tv

Теги: вандализм, мемориал
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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