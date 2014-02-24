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Суд признал петербурженку воспитателем мужчины, который погиб на СВО
Сегодня, 16:56
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Суд признал петербурженку воспитателем мужчины, который погиб на СВО

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Его родная мать решением суда была лишена родительских прав.

Районный суд Петербурга рассмотрел заявление женщины об установлении факта признания воспитателем мужчины, который погиб в ходе СВО. Женщина получила положительное решение, сообщила 5 мая руководитель объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева. 

Павел родился в 1984 году, а ушел из жизни в прошлом году. Его родная мать решением суда была лишена родительских прав. Заявительница, работавшая в центре социальной помощи детям, стала попечителем мальчика: он проживал в ее семье. 

В 2023 году мужчина заключил контракт с Министерством обороны РФ. Старший лейтенант, командир взвода беспилотных летательных аппаратов принимал участие в СВО. У него остались две дочери. Установление факта воспитания погибшего необходимо семье для получения выплат. 

Так, суд установил юридический факт содержания и воспитания военнослужащего женщиной в течение не менее 5 лет до достижения совершеннолетнего возраста, а в связи с его обучением – до достижения 23 лет. 

Фото: Piter.TV 

Теги: сво, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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