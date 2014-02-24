Суд признал петербурженку воспитателем мужчины, который погиб на СВО

Его родная мать решением суда была лишена родительских прав.

Районный суд Петербурга рассмотрел заявление женщины об установлении факта признания воспитателем мужчины, который погиб в ходе СВО. Женщина получила положительное решение, сообщила 5 мая руководитель объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева.

Павел родился в 1984 году, а ушел из жизни в прошлом году. Его родная мать решением суда была лишена родительских прав. Заявительница, работавшая в центре социальной помощи детям, стала попечителем мальчика: он проживал в ее семье.

В 2023 году мужчина заключил контракт с Министерством обороны РФ. Старший лейтенант, командир взвода беспилотных летательных аппаратов принимал участие в СВО. У него остались две дочери. Установление факта воспитания погибшего необходимо семье для получения выплат.

Так, суд установил юридический факт содержания и воспитания военнослужащего женщиной в течение не менее 5 лет до достижения совершеннолетнего возраста, а в связи с его обучением – до достижения 23 лет.

Фото: Piter.TV