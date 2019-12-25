В районе деревни Мяглово нашли труп женщины без глаз

Последний раз ее видели 17 сентября, когда она уехала от дома с двумя мужчинами.

В районе деревни Мяглово (Всеволожский район Ленобласти) велосипедист обнаружил труп женщины с признаками насильственной смерти. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

Полицейские установили, что труп находился в лесу, в трех километрах от деревни. Тело нашли с переломом нижней челюсти и следами удушения, отсутствием глазных яблок.

При этом 24 сентября в полицию обратился мужчина, который рассказал, что 17 сентября ушла из квартиры на Поликарпова и не вернулась его 20-летняя племянница. Девушка подходит под описание вышеуказанного трупа.

На подъезде дома установлены камеры видеонаблюдения: 17 сентября в 23:30 девушка разговаривала по телефону, после чего села в легковушку с двумя мужчинами и уехала. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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Фото: pexels