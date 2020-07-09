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В ночь на 29 мая перекроют съезд на развязке КАД с проспектом Обуховской Обороны
Сегодня, 14:32
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В ночь на 29 мая перекроют съезд на развязке КАД с проспектом Обуховской Обороны

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Проехать по данному участку не получится с 20:00 вечера и до 07:00 утра.

На 57-м километре КАД около развязки с проспектом Обуховской Обороны с 28 по 29 мая перекроют один из съездов. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад". 

Проехать по данному участку не получится с 20:00 вечера и до 07:00 утра. Специалисты будут производить замену асфальта.

Отметим, что с  27 по 29 мая  перекроют лишь одну из двух полос на съезде. С пятницы по воскресенье дорожники будут вести работы по устранению колейности. 

Ранее на Piter.tv: из-за "Фестиваля ЗСД" движение по платной скоростной магистрали будет временно перекрыто.

Фото: Pexels

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Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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