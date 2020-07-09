В ночь на 29 мая перекроют съезд на развязке КАД с проспектом Обуховской Обороны

Проехать по данному участку не получится с 20:00 вечера и до 07:00 утра.

На 57-м километре КАД около развязки с проспектом Обуховской Обороны с 28 по 29 мая перекроют один из съездов. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Проехать по данному участку не получится с 20:00 вечера и до 07:00 утра. Специалисты будут производить замену асфальта.

Отметим, что с 27 по 29 мая перекроют лишь одну из двух полос на съезде. С пятницы по воскресенье дорожники будут вести работы по устранению колейности.

Ранее на Piter.tv: из-за "Фестиваля ЗСД" движение по платной скоростной магистрали будет временно перекрыто.

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