В Ленобласти от гриппа привились более 300 тысяч человек

Прививки от гриппа делают в медучреждениях, в школах и на предприятиях.

Более 300 тысяч жителей Ленобласти привились от гриппа с начала кампании вакцинации. Об этом сообщила пресс-служба правительства 47 региона.

Прививки от гриппа делают в медучреждениях, в школах и на предприятиях. По данным на 11 октября, в Ленобласти привились 303 020 человек. Глава регионального Комздрава Сергей Вылегжанин посоветовал прививать детей школьного возраста до начала осенних каникул.

Вылегжанин также добавил, что для достижения коллективного иммунитета от гриппа в регионе должно быть привито не менее 60% населения.

Недавно руководитель филиала научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов заявил, что перенесшие коронавирус люди могут тяжело заболеть гриппом.

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