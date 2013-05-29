В Ленобласти нашли школьника, который три дня гулял по ТЦ и ночевал в курилке

Ребенок из Токсово не вернулся 8 октября после школы.

В Ленобласти нашли 12-летнего школьника, который три дня прятался в ТЦ. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Мальчик, проживающий в поселке Токсово, не вернулся 8 октября после школы, также он не выходил на связь с родителями. Ребенка три дня искали волонтеры и полицейские.

Школьника нашли ночью 11 октября на парковке ТРК "Мега Парнас". Все эти дни мальчик днём гулял вдоль витрин магазинов, а ночью спал в зоне для курения. Ребенка вернули домой.

Ранее стало известно, что в Петербурге без попечения родителей находятся 1 166 детей.

Фото: Piter.tv