В честь 800-летия Александра Невского запустят праздничный салют в Петербурге

Салют будет дан у стен Петропавловской крепости в 22:00 часов.

В воскресенье, 12 сентября, у стен Петропавловской крепости в 22:00 запустят праздничный салют. Залпы даст дивизион Михайловской военной артиллерийской академии. Об этом сообщает пресс-служба комитета по культуре.

Добавим, что сегодня проходят главные торжества, посвященные 800-летию со дня рождения Александра Невского. Также они приурочены к Дню Ништадтского мира, который был заключен между Россией и Швецией был заключен ровно 300 лет назад. Он ознаменовал окончание Северной войны. В этот день в 1724 году в Петербург по повелению Петра Первого были перенесены мощи Александра Невского.

Ранее в Петербурге около тысячи человек прошли крестным ходом с мощами Александра Невского.

Фото: Piter.tv