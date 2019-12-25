В Петербурге около тысячи человек прошли крестным ходом с мощами Александра Невского

В Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры начался молебен князю и продолжился крестным ходом.

В воскресенье, 12 сентября, молебен святому благоверному князю Александру Невском и малый крестный ход с его мощами прошли в Петербурге. Около тысячи человек приняли участие в ходе, сообщает пресс-служба Петербургской митрополии.

В Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры начался молебен князю и продолжился крестным ходом. Их возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Священнослужители и прихожане храма пронесли ковчег с мощами Александра Невского от храма до площади Невского, где богослужение завершилось. В торжествах также приняла участие делегация из Сербии во главе с мэром Белграда Зораном Радойичичем.

Ранее патриарх Кирилл будет возглавлять торжество по случаю 800-летия со дня рождения Александра Невского в Петербурге.

Фото: Вконтакте / Церковь в Санкт-Петербурге