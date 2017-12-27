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МЧС Петербурга предупреждает о гололеде в четверг
Сегодня, 15:34
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Asyaromanenkova
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МЧС Петербурга предупреждает о гололеде в четверг

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Жителей и гостей Северной столицы предупредили о гололеде в четверг, 11 января. Водитеелй просят соблюдать осторожность на дорогах города.

Главное управление МЧС по Петербургу предупреждает, что в четверг, 11 января, на городских дорогах возможна гололедица. Петербуржцев и гостей города предупреждают об осторожности на дорогах.

Водителям советуют держать увеличенную дистанцию между автомобилями, заранее включать стоп-сигналы перед маневрами.

На перекрестках опасайтесь столкновения с машинами, следующими в поперечном направлении. Будьте внимательны: не все водители учитывают опасность гололеда. Лучше повременить с выездом на перекресток, чем подставить себя под удар машины, которой управляет неосторожный или неопытный водитель.

Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу

Ночью и утром 11 января возможен небольшой снег. Температура воздуха в течение суток будет держаться в районе -2-4 градусов. Северный и северо-западный ветер будет слабым.

Теги: новости питера , новости спб , происшествия спб
Категории: Новости СПб Картина дня

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