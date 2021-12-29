В Петербурге и Ленобласти продажи автомобилей с пробегом выросли почти на 4%

Средняя стоимость таких авто увеличилась на 26%.

Во вторник, 11 января, в пресс-службе "Авито Авто" рассказали Piter.tv, что в 2021 году продажи машин с пробегом в Петербурге и Ленобласти выросли на 3,7% по сравнению с 2020 годом. Также на 26,4% выросла средняя стоимость, составив 479 тыс. рублей.

Эксперты полагают, что интерес к рынку автомобилей с пробегом в значительной степени повлияла ситуация с нехваткой новых автомобилей от производителей.

В 2021 году пятерка брендов-лидеров в целом по России осталась прежней: рейтинг возглавляет ВАЗ (LADA). На втором месте – Toyota, на третьем – Hyundai, четвертую строчку занимает Kia, а пятую – Volkswagen.

В Петербурге и Ленинградской области в топ-5 самых продаваемых марок автомобилей с пробегом по итогам 2021 года вошли (в порядке убывания объема продаж): ВАЗ (LADA), Volkswagen, Ford, Kia и Hyundai.

Фото: Piter.tv