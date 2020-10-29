В Петербурге пройдет городской театральный квест для детей "Театральная доставка"

В этом году в нем примут участие дети и подростки из 17 российских городов.

В Петербурге во второй раз пройдет городской театральный квест для детей "Театральная доставка". Организаторы сообщили Piter.tv, что в этом году участие примут дети и подростки из 17 городов страны, в том числе из Петербурга. Также состоится премьера "театрального-бота", который позволит выполнять творческие задания, не выходя из дома детям со всего мира.

Проект проводят в рамках IV Международного Большого Детского Фестиваля (БДФ), который стартует 1 сентября в Москве. В прошлом году участие в фестивале приняли 9 городов и 2 тысячи участников от 4 до 16 лет. В этот раз фестиваль пройдет в Петербурге, Тюмени, Воронеже, Омске, Озерске, Севастополе, Нягани, Красноярске, Хабаровске, Улан-Уде, Москве, Красногорске, Нахабино, Челябинске, Ханты-Мансийске, Екатеринбурге и Казани, а также желающие дети из любой точки мира в онлайн-формате с помощью бота.

На улицах города организаторы размещают плакаты с закодированным видео-изображением, которое считывается гаджетом (смартфоном или планшетом) при помощи программы распознавания QR-кода. Участники регистрируются на сайте и начинают играть, выполняя задания героев-актеров. Участники городской игры снимают видео на заданную тему и выкладывают его в социальную сеть с хэштегом #БДФквест2021. Те, кто выполнит все задания, становятся претендентами на получение ценных призов, в том числе смартфонов, игрушек, наборов книг, сертификатов на онлайн-обучение и др.

"Театральная доставка. БДФквест" пройдет с 15 сентября по 25 октября 2021 года, победители будут объявлены на торжественной церемонии закрытия IV Международного Большого Детского фестиваля, которая пройдет в Санкт-Петербурге, в "Ленинград-центре".

Ранее мы писали, что в Петербурге проходит первый с оглядкой на пандемию театральный квест для детей.

Фото: Дарья Иванова