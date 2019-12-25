В Петербурге проходит первый с оглядкой на пандемию театральный квест для детей

Корреспондент Piter TV посетил один из спектаклей в рамках "Театральной доставки" БДФквеста и рассказывает подробности проекта.

В условиях пандемии организаторы фестиваля задумались о том, каким способом театр может прийти к зрителю безопасно, но сохранив свои первоначальные идеи. В результате был придуман новый формат взаимодействия с аудиторией.

БДФквест — это плакаты, которые размещены в центре Санкт-Петербурга — Васильевский остров, Петроградская сторона, Невский проспект, Никольские ряды. Участникам квеста предлагается найти все постеры и считать с них QR-коды. С их помощью можно смотреть видео фестиваля и получать задания. Каждый ребёнок индивидуально выполняет работы в своей возрастной категории — до 6 лет, 7-11 лет, 12 -16 лет. Организаторы также приветствуют, чтобы родители творили вместе со своими детьми.

Маршруты адаптированы под возраст участников. Они видят разных персонажей, звучат разные задания, отличающиеся по степени сложности. В какой-то категории нужно придумать речитатив или загадку отгадать, а в какой-то категории нужно построить башню. рассказала Лилит Шеина, арт-директор спецпроектов МБДФ, корреспонденту Piter TV.

Выполненные задания нужно опубликовать на своей странице в социальных сетях с хэштегом #бдфквест. По результатам тот, кто прошёл все испытания в своей возрастной категории, может участвовать в розыгрыше призов фестиваля — планшеты, телефоны, книги и многое другое.

Участвовать в квесте можно весь ноябрь, победители будут определены 15 декабря.

Текст, фото: Дарья Иванова