В Петербурге вынесли приговор мужчине, убившему мать вилкой

Мужчина в порыве злости облил свою мать кипятком и заколол вилкой

В Петербурге 26 октября вынесли приговор мужчине, которого обвинили в убийстве собственной матери, сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ по городу.

Стало известно, что 27-летний петербуржец 8 декабря 2016 года в доме на Васильевском острове поссорился со своей матерью. В ходе спора осужденный облил женщину кипятком и нанес ей множественные удары кухонной вилкой. Пострадавшая скончалась 21 декабря в больнице.

Жителя Петербурга суд приговорил к 6 лет колонии строгого режима. Что побудило злоумышленника к такому преступлению, не сообщается.