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В Петербурге вынесли приговор мужчине, убившему мать вилкой
Сегодня, 12:24
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nadiputintseva
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В Петербурге вынесли приговор мужчине, убившему мать вилкой

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Мужчина в порыве злости облил свою мать кипятком и заколол вилкой

В Петербурге 26 октября вынесли приговор мужчине, которого обвинили в убийстве собственной матери, сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ по городу.

Стало известно, что 27-летний петербуржец 8 декабря 2016 года в доме на Васильевском острове поссорился  со своей матерью. В ходе спора осужденный облил женщину кипятком и нанес ей множественные удары кухонной вилкой. Пострадавшая скончалась 21 декабря в больнице.

Жителя Петербурга суд приговорил к 6 лет колонии строгого режима. Что побудило злоумышленника к такому преступлению, не сообщается. 

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Теги: новости спб , происшествия , убийство
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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