Петербургские предприятия смогут купить роботов за счёт льготных займов

Фонд развития промышленности увеличил лимит на роботизацию до 200 млн рублей.

Петербургские предприятия смогут покупать роботов за счёт льготных займов. На заседании Наблюдательного совета Фонда развития промышленности утвердили поправки в программу "Займы для роботизации промышленных предприятий".

Теперь заёмные средства разрешено направлять на покупку логистических роботов, произведённых в Петербурге. Одновременно увеличен предельный лимит финансирования по программе — со 100 до 200 млн рублей, сообщил вице-губернатор Кирилл Поляков.

По его словам, изменения поддержат отрасль с двух сторон: предприятиям станет доступнее автоматизация, а локальные производители робототехники получат дополнительный спрос. Программа действует с 2025 года. Увеличение лимита и расширение списка допустимых приобретений позволят автоматизировать больше предприятий среднего и малого бизнеса.

Фото: Telegram/Александра Беглова