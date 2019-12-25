В июне Uzbekistan Airways увеличит число рейсов из Ташкента в Петербург

Благодаря нововведению общее количество рейсов увеличится до восьми в неделю.

Пресс-служба авиакомпании Uzbekistan Airways проинформировала 22 мая, что начиная с 15 июня компания увеличит количество авиарейсов по направлению Ташкент – Санкт-Петербург – Ташкент с семи до восьми еженедельно.

В официальном заявлении сказано, что Uzbekistan Airways повышает частоту перелетов по данному маршруту, вводя дополнительный рейс по воскресеньям.

На сегодняшний день авиакомпания осуществляет ежедневные рейсы в Санкт-Петербург. Благодаря нововведению общее количество рейсов увеличится до восьми в неделю.

Ранее мы сообщили о том, что прямые рейсы между Омском и Петербургом запустят с 5 июня. Рейсовые перевозки по данному направлению будут проводиться три раза в неделю — во вторник, четверг и пятницу. Самолет поднимется в воздух из Омска в 08:50 утра. Стоимость авиабилета на начальный рейс 5 июня доступна от 15,3 тысячи рублей, продолжительность полета составит чуть меньше четырех часов — 3 часа 55 минут.

Фото: Piter.TV