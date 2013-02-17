Ушел из жизни Герой РФ Владимир Терехов

Офицер, командир, он посвятил жизнь службе в Военном-Морском флоте.

В возрасте 78 лет скончался моряк-подводник Владимир Юрьевич Терехов. Губернатор Северной столицы Александр Беглов выразил соболезнования в связи с кончиной Героя России, – следует из сообщения пресс-службы Смольного.

Владимир Юрьевич Терехов посвятил себя служению Родине в Военно-Морском Флоте. Талантливый командир, он нес службу на боевых кораблях в дальних походах, участвовал в испытаниях новейших глубоководных аппаратов, занимался подготовкой специалистов по обслуживанию морской техники. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Звание Героя Российской Федерации Владимир Терехов получил при выполнении крайне опасной для жизни специальной миссии в 1993 году. Тогда, как отмечает Беглов, моряк проявил особый героизм.

Градоначальник также отметил мужество, силу и преданность Терехова Родине. По замечанию Беглова, Владимир Юрьевич пользовался большим уважением среди товарищей по службе и являл собой пример для молодых моряков-подводников.

Светлая память настоящему российскому офицеру, подводнику, Герою России Владимиру Юрьевичу Терехову. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

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