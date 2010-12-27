Алексей Кондрашенко: снятие ограничений на число машин-участников ДТП усложнит жизнь страховщикам

По мнению эксперта страхового рынка Алексея Кондрашенко, снятие ограничений на число транспортных средств-участников ДТП для получения прямого возмещения убытков в некоторой степени упростит жизнь автовладельцам, но усложнит страховщикам.

Как сообщает ФБА "Экономика сегодня", Центробанк отменит ограничения на число машин, попавших в ДТП. Стоит напомнить, что на данный момент к своей страховой компании автовладелец обращается если ущерб нанесен только автомобилям, у всех участников имеются полисы ОСАГО, и в ДТП участвовали два транспортных средства.



По мнению Алексея Кондрашенко, снятие ограничений по числу участников повысит убытки страховщиков. Также эксперт отметил, что инициатива предусматривает разгрузку дорог, однако она не имеет популярности на данный момент.



По словам специалиста, для потребителя инициатива окажется выгодной, но существуют нюансы в виде отсутствия у одного или всех участников ДТП полиса ОСАГО, ведь в этом случае страховщикам придется отказывать своим клиентам в прямом возмещении убытков и автовладельцам, уже подавшим обращение в свою страховую, придется забирать документы, передавать их в страховую виновника ДТП и вновь везти машину на осмотр для оценки.



Также специалист пояснил, что проект Центробанка предусматривает два транспортных средства в виду того, что при ДТП с большим количеством машин сложнее определить виновника.



Эксперт считает, что предложение регулятора отклонят.