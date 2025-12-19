Уникальный социальный кластер создается в Курортном районе Петербурга

После открытия нового корпуса начнётся обновление старого исторического здания на Приморском проспекте, которое переоборудуют под специализированные центры для временной заботы о детях и психологической поддержки родителей.

Накануне Нового года губернатор Петербурга Александр Беглов посетил детский дом "Парус" в посёлке Ушково, где проживают 70 детей, нуждающихся в особенном уходе. Здесь чиновник поздравил воспитанников и персонал учреждения с наступающим праздником, поучаствовал в новогоднем представлении и ознакомился с экспозицией детского творчества. Об этом информирует пресс-служба Смольного.

Основное внимание во время визита было уделено предстоящим крупным преобразованиям. Александр Беглов подробно изучил новый корпус, построенный на Советской улице, который скоро откроется после официального разрешения ввода в эксплуатацию и примет первых маленьких постояльцев летом следующего года. "Здесь появятся спортивный зал, плавательный бассейн, просторный актовый зал и многое другое", — пояснил губернатор детям, добавив, что восхищается силой духа воспитанников, ежедневно побеждающих жизненные испытания.

По словам главы города, концепция работы "Паруса" строится на принципах непрерывного патронажа подопечных на протяжении всей их жизни. Именно поэтому в поселении Ушково реализуется проект уникальной социальной инфраструктуры. Новый корпус станет центральным звеном этого комплекса, вместив два специализированных отделения стационара на 120 мест для детей, нуждающихся в круглосуточном наблюдении.

После открытия нового корпуса начнётся обновление старого исторического здания на Приморском проспекте, которое переоборудуют под специализированные центры для временной заботы о детях и психологической поддержки родителей. Внутри расположатся учебные квартиры, предназначенные для социализации подростков и подготовки их к взрослой жизни, а также станут проводиться встречи детей с возможными приёмными родителями.

Ещё одна важная составляющая кластера — объект на Детской улице, предназначенный для взрослых инвалидов молодого возраста. В специально обустроенных квартирах под контролем профессионалов они научатся жить самостоятельно, освоят профессиональные навыки в учебных мастерских.

Все три элемента будущего социального комплекса окажутся расположены близко друг от друга, создавая единое пространственное окружение для комплексной поддержки. Завершая визит, губернатор выразил благодарность сотрудникам учреждения за их бескорыстный труд и в знак благодарности вручил сертификат на оснащение специального оборудования для сенсорной комнаты.

