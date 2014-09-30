Автор "Крановщицы Любы Ивановой" умер в Петербурге на 92-м году

Художник Владимир Снопов скончался в возрасте 91 года.

В Петербурге на 92-м году жизни скончался художник Владимир Снопов. О его смерти 26 августа сообщил Союз художников Северной столицы. Снопов был членом Ленинградской организации Союза художников (ныне СПбСХ) с 1974 года.

Он родился в Ленинграде в октябре 1934 года, его детство пришлось на годы войны и эвакуации. В 1960 году окончил Академию художеств. Главными темами его творчества стали труд и спорт. Среди самых известных работ — "Крановщица Люба Иванова" и "Мальчик с лыжами", обе написаны в 1976 году.

В последние десятилетия особое место в его творчестве занимали графические портреты современниц. Его работы участвовали во всесоюзных и региональных выставках. Весной и летом 2026 года в галерее "Петербургский художник" прошла его первая и единственная прижизненная персональная выставка. О времени и месте прощания объявят позднее.

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