Стройку школы на Кржижановского взяли на контроль после жалоб жителей

Фонд капстроительства Петербурга фигурирует в 29 арбитражных делах на 444 млн рублей.

В Петербурге Фонд капитального строительства и реконструкции получил предостережение после жалоб жителей на шумные работы по ночам на стройке школы на улице Кржижановского, участок 51. Об этом свидетельствуют данные Генеральной прокуратуры.

Работы на объекте ведет Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Фонд капитального строительства и реконструкции" (ФКСР). Служба государственного строительного надзора и экспертизы напомнила организации о необходимости соблюдать проектную документацию, требования по охране окружающей среды и санитарные нормы.

По данным надзорного органа, фонд недостаточно контролирует деятельность подрядчиков. Это может приводить к нарушениям градостроительного законодательства и требований, направленных на обеспечение покоя жителей. Предостережение связано с возможным проведением шумных строительных работ в ночное время.

По информации "Контур.Фокус", учреждение сейчас выступает ответчиком в 29 арбитражных делах на общую сумму 444 млн рублей. Фонд работает с 1994 года, с 2020 года его возглавляет Арзу Фаталиев. Учредителями организации являются Комитет по управлению городским имуществом и Комитет по строительству.

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