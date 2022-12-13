  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Выборгском районе Петербурга может появиться улица Беглова
Сегодня, 13:39
168
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Выборгском районе Петербурга может появиться улица Беглова

0 0

Житель блокадного Ленинграда Геннадий Александрович Беглов – советский режиссер, работал в Ленфильме.

АНО "Центр культурных программ" 14 марта направила в Топонимическую комиссию Петербурга обращение с просьбой рассмотреть вопрос присвоения безымянной улице, проходящей между улицами Есенина и Ивана Фомина, наименования "улица Беглова".

Житель блокадного Ленинграда Геннадий Александрович Беглов – советский режиссер, работал в Ленфильме. В феврале 2026 году исполнится 100 лет со дня его рождения.

АНО "Центр культурных программ" выступила с таким предложением, так как считает важным сохранить память о связанных с прошлым города событиях и лицах.

В названии многих городских объектов отражена культура и история Ленинграда и нашей страны. Так, расположенный в той же локации проспект Просвещения получил свое название в честь работников просвещения. Названия прилегающих к нему топонимических объектов также связаны с темой культуры, искусства и науки,

– говорится в документе

Cоответствующее обращение направлено в адрес председателя городской топонимической комиссии Ф.Д. Болтина.

Скриншот: Яндекс. Карты

Теги: улица беглова
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
Шарафутдинова Валентин
Сегодня 15:01


Создан для Вашей защиты от штрафов и подстав. Видeо-pегистpатор с pадaр-дeтектopом, паpктpоникoм, с датчикaми движeния и yдара и кaмеpой зaднeго вида - вcегo за пoлцeны.-----  https://marketl.ink/drvo

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0 | Личное сообщение
Новые комментарии