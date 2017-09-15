В Петербурге ревнивца отправили в колонию на 13 лет за убийство таксиста

В Петербурге двое мужчин получили серьезные сроки за убийство таксиста.

Как сообщает "Фонтанка", в Петербурге двух мужчин приговорили к серьезным срокам лишения свободы за убийство таксиста.



23-летний молодой человек получил 13 лет колонии, а его "коллега" 8 лет за соучастие в убийстве и похищении. По версии следствия, 18 марта прошлого года злоумышленники вызвали такси, где работала жертва. Они попросили таксиста отвезти их от гостиницы "Пулковская" на Авиационную улицу. В конце пути на 38-летнего мужчину совершили нападение: его избили и ограничили движение рук пластиковым хомутом. Затем подельники вывезли его в Красносельский район, где один из нападавших нанес мужчине 10 ударов ножом. Мужчина скончался от потери крови. Труп спрятали в лесополосе неподалеку.



При этом один из нападавших принял активное участие в поисках пропавшего таксиста, который организовали его коллеги. Когда злоумышленника задержали он сказал, что на убийство пошел из ревности - к погибшему ушла его девушка.



Отбывать наказание осужденные будут в колонии строгого режима.