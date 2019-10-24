У всемирноизвестного китайского дирижера упали штаны на концерте

В сети опубликовано видео конфуза дирижера на концерте, который был посвящен 70-летию КНР.

На концерте к 70-летию образования КНР у знаменитого дирижера упали штаны.

Мухай Танг, знаменитый на весь Мир 70-летний дирижер оконфузился на концерте, который был посвящен 70-летию образования КНР и проходил с участием музыкантов шести стран. В самый разгар произведения у дирижера упали штаны. По зрительному залу пронесся тихий смех. Мухай Танг спокойно поднял штаны, а музыканты не сбились и продолжали играть.

Мухай Танг родился в 1949 году в Шанхае. В разные годы был главным дирижером Оркестра Фонда Гюльбенкяна, Королевского оркестра Фландрии, Квинслендского симфонического оркестра, Финской национальной оперы, Цюрихского камерного оркестра, Филармонического оркестра Белграда. Художественный руководитель Шанхайского филармонического оркестра. В 2015 дирижировал в Ла Скала оперой "Отелло" Россини, став первым китайским дирижером, выступившим в знаменитом театре за его более чем двухвековую историю.

Фото: meloman.ru

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