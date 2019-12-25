В Мурино поиск владельца чихуахуа закончился скандалом в приюте

Чихуахуа Николаса искали 30 хозяев, а забрать его попытались две женщины.

В Мурино Ленинградской области поиск владельца найденного чихуахуа по кличке Николас обернулся конфликтом в приюте. По словам волонтера Анастасии Гербатовской, после публикации объявлений о найденной собаке ей написали 30 человек, заявивших, что являются хозяевами питомца. Еще около 50 человек выразили желание забрать его, пишет КП-Петербург.

Николаса принесли в кошачий приют 13 октября примерно в 13:00. Женщина, которая нашла собаку, рассказала, что около 3 часов пыталась найти ее владельца. При этом по номеру телефона, привязанному к чипу, ей ответили, что не знают никакого пса.

Волонтеры решили самостоятельно искать хозяина и разместили объявления в соседском чате, группе потерявшихся животных Мурино, местном телеграм-канале и личных соцсетях. Первоначально сообщений о пропаже Николаса найти не удалось. Позже Анастасии прислали бумажное объявление, согласно которому собака потерялась 11 октября. В нем был указан возраст питомца — 11 месяцев.

У волонтера возникли сомнения в достоверности этой информации. По ее оценке, Николас выглядел слишком чистым для собаки, которая могла провести 2 дня на улице в дождливую погоду. Кроме того, указанный возраст не совпадал с данными, которые позднее озвучили претендентки на питомца.

Впоследствии с Анастасией связалась женщина, чей номер был записан в чипе. Она сообщила, что около 3 лет назад передала собаку другим людям и не знала, что после этого у нее сменилось еще несколько владельцев. Волонтеры договорились о встрече. По словам Анастасии, при встрече Николас потянулся к этой женщине.

Однако вскоре появилась еще одна претендентка — женщина, чей телефон был указан в объявлении о пропаже. Она также заявила права на собаку. Как утверждает волонтер, в телефонном разговоре женщина кричала, угрожала приездом полиции и обещала вскоре прибыть в приют.

Анастасия рассказала, что пыталась уточнить обстоятельства пропажи, попросила предъявить документы и объяснить, почему в объявлении указан возраст 11 месяцев, тогда как в разговоре собаку назвали четырехлетней. По словам волонтера, убедительных ответов она не получила.

Вторая претендентка приехала примерно через час вместе с несколькими сопровождающими. По утверждению Анастасии, после просьбы подождать снаружи из-за небольшого размера помещения начался конфликт. Участники ссорились с волонтерами, пытались попасть внутрь и повредили вывеску приюта. Анастасия заявила, что вывеску сорвали и расцарапали ключами, а также ломились в двери и окна. По ее словам, одна из участниц конфликта представлялась то ли полицейской, то ли судьей.

В итоге Николаса передали женщине, чей номер телефона был указан в чипе. Собаку отдали под расписку. Вторая претендентка ушла, предварительно высказав угрозы, утверждает волонтер. Анастасия опасается продолжения конфликта, поскольку женщина знает адрес приюта.

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Фото: pxhere