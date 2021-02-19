Труп мужчины с гематомой глаза обнаружили на газоне в Кудрово

Следственными органами были изъяты личные вещи погибшего: сотовый телефон, очки и бутылка.

Накануне вечером в Кудрово обнаружили тело мужчины. Как сообщает 78.ru, сигнал о найденном теле поступил около жилого дома номер четыре на Пражской улице.

Приехавшие сотрудники полиции осмотрели указанное место и на газоне возле дома увидели тело неизвестного мужчины примерно 55–60 лет с параорбитальной гематомой правого глаза.

Следственными органами были изъяты личные вещи погибшего: сотовый телефон, очки и бутылка. Труп направлен в морг для определения точной причины гибели. Полиция проводит проверку обстоятельств происшествия.

Ранее мы сообщили о том, что труп с травмой головы обнаружили на Дачном проспекте. С места происшествия был конфискован молоток. В качестве подозреваемого в совершении убийства разыскивается 49-летний уроженец Дагестана, имеющий в прошлом судимость за грабеж.

Фото: Piter.TV