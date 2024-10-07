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На Невском проспекте полыхал троллейбус

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По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал.

Вечером 6 октября в Центральном районе произошел пожар, сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу. 

Информация о возгорании у дома 13/9 по Невскому проспекту поступила на пульт спасателей в 22:51. В троллейбусе полыхало на площади 10 "квадратов". К 23:13 огонь потушили. 

По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал. Ликвидировали пожар 10 человек личного состава МЧС и две единицы техники. 

Ранее мы рассказывали о том, что в мини-приюте для животных на Подвойского произошел пожар. 

Видео: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург 

Теги: горел троллейбус, невский проспект
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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