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В мини-приюте для животных на Подвойского разгорелся пожар
Сегодня, 8:05
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В мини-приюте для животных на Подвойского разгорелся пожар

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Во время тушения пожара были эвакуированы 15 жильцов, среди которых были дети.

Вечером 7 октября в Санкт-Петербурге произошло возгорание в небольшом убежище для домашних животных, расположенном в одной из квартир многоэтажного здания на улице Подвойского.

Как передаёт телеканал РЕН ТВ, огонь охватил большую часть помещения. Очевидцы сообщают, что в трёхкомнатной квартире обитало приблизительно 70 четвероногих друзей, подавляющее количество которых, к сожалению, не смогло выжить.

Во время тушения пожара были эвакуированы 15 жильцов, среди которых были дети. Хозяйка жилья получила ожоги, однако решила отказаться от медицинской помощи.

Ранее мы сообщили о том, что cуд взыскал с работника петербургского магазина 5,6 млн за пожар на перекуре.

Фото: Piter.TV

Теги: пожар, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар,

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