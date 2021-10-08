"Театральный проект 27" запустит тренинги для подростков

Майские тренинги включат в себя три разных направления, объединенные общей идеей: театральные методики помогают не только на сцене, но и в жизни.

В мае в Петербурге "Театральный проект 27" — первый и единственный в России театр, полностью ориентированный на подростковую аудиторию, — запускает серию трехдневных творческих интенсивов. Проект известен не только своими постановками для семейного просмотра, но и глубокой системной работой с молодежью. Майские тренинги включат в себя три разных направления, объединенные общей идеей: театральные методики помогают не только на сцене, но и в жизни. Они учат справляться с тревогой, заявлять о себе и сохранять самообладание в любой ситуации.

Программа интенсивов:

Искусство диалога: тренинг по импровизации (1–3 мая)

Актер, режиссер и педагог Максим Максимов, специалист по технике Сэнфорда Мейснера, научит подростков смотреть на импровизацию как на тренируемый навык.

Тишина внутри: тренинг на расслабление (9–11 мая)

Режиссер и театральный педагог Женя Львова проведет занятия, посвященные умению освобождаться от тревоги, зажатости и эмоционального истощения.

Голос как инструмент: тренинг по речи и самопрезентации (1–3 мая, 9–11 мая)

В рамках двух блоков Женя Львова поможет подросткам научиться уверенно рассказывать о себе. Участники освоят работу с голосом и дыханием, артикуляционную гимнастику и техники преодоления страха публичных выступлений.

Театр на улице Комсомола давно стал точкой притяжения для думающих молодых людей. Здесь для подростков создают пространство, где можно быть собой, ошибаться и искать ответы на важные вопросы. В "Театральном проекте 27" работают практики, которым важен искренний контакт с подрастающим поколением.

Создательница "Театрального проекта 27": "После наших спектаклей родители находят общий язык с подростком".

Фото: Театральный проект 27