Появился трейлер первого анимационного фильма про "Годзиллу"

В интернете появился трейлер мультипликационного фильма "Годзилла". Картина выйдет в японский прокат в 2017 году, в остальном мире прокатом займется Netflix.

Студия TOHO Animation выложила трейлер первого полнометражного анимационного фильма про Годзиллу. "Годзилла: Планета монстров" (Godzilla: Planet of the Monsters) станет уже 32 картиной во вселенной в оригинальной франщизе ящероподобного монстра.

Ожидается. что новый фильм углубит вселенную монстров. Сюжет рассказывает о событиях 2048 года. Людям пришлось покинуть Землю после 50 лет сражений с гигантскими монстрами. Но конечная точка переселенцев оказалась непригодной для жизни. Тогда молодой человек Харуо возглавил сопротивление, которое хочет вернуть Землю людям.

В Японии фильм покажут в кинотеатрах уже 17 ноября. В остальном мире посмотреть картину можно будет в начале 2018 года. Ее распространением займется Netflix.

Видео: Youtube / TOHO animation, Netflix