Травматолог-ортопед: "Летом увеличивается количество травм, которые тяжело поддаются лечению"

Всемирный День травматолога отмечают 20 мая. В этот день каждый, кто когда-то получал травму, переломы, вывихи, может сказать слова благодарности всем, кто стоит на страже нашего здоровья.

Piter.tv поговорил с д.м.н., руководителем отдела травматологии, ортопедии и вертебрологии НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе Игорем Беленьким. Он рассказал, кто чаще всего и когда получает травмы, и как технологии виртуальной реальности и трехмерная печать помогают в сфере травматологии.

Как рассказал Игорь Беленький, виды травм уже не меняются последние несколько лет и травматизм носит сезонный характер.

Зимой преобладает относительно лёгкая, так называемая низкоэнергетическая изолированная травма. Это связано с большим количеством падений на льду и свойственно женщинам пожилого и старческого возраста, у которых имеется остеопороз. К числу этих переломов можно отнести переломы шейки и чрезвертельные переломы бедренной кости, переломы верхней трети плечевой кости, области лучезапястного сустава. Конечно, есть ряд пациентов и с тяжёлыми переломами после занятий спортом, а также после ДТП, но их значительно меньше, чем летом. В летний период, наоборот, преобладают молодые пациенты с травмами, полученными в результате ДТП, падений с велосипедов, самокатов. Это тяжёлые высокоэнергетические переломы, которые тяжело поддаются лечению и часто сочетаются с травмой других органов и систем. Игорь Беленький, доктор медицинских наук

Фото: unsplash (Towfiqu barbhuiya)

Что касается получения травм во время занятия спортом, то травматолог посоветовал "реально оценивать свои силы и возможности, не доходить до того состояния, когда ситуация выходит из-под контроля".

Это касается всех скоростных видов спорта (горные лыжи, сноуборд, велосипед, самокат, коньки, элетросамокаты и электровелосипеды). Нужно помнить, что то, что подвластно профессиональным спортсменам, для обычного человека может быть очень опасно и привести к серьёзным травмам. Игорь Беленький, травматолог-ортопед

По данным специалиста, чаще всего с травмами к врачу обращаются женщины. Но, в это же время, тяжёлая травма больше характерна для мужчин трудоспособного возраста. При этом, какой бы тяжести не была травма, Игорь Беленький посоветовал не заниматься диагностикой и лечением своих травм самостоятельно.

Теоретически, самостоятельно определить вывих у человека или перелом, возможно. Основные признаки – это боль и нарушение функции. Если перелом с большим смещением, можно обнаружить деформацию и патологическую подвижность в зоне травмы. Однако, не стоит заниматься диагностикой и лечением самостоятельно. Лучше обратиться к травматологу, сделать рентгенограммы и получить правильные рекомендации по лечению травмы. Игорь Беленький, руководитель отдела травматологии, ортопедии и вертебрологии НИИ Джанелидзе

Также мы поинтересовались у Игоря Беленького, как технологии виртуальной реальности и трехмерная печать помогают в травматологии.

Эти технологии помогают нам в случаях тяжёлых внутрисуставных переломов с разрушением суставной поверхности и дефектами кости. Ещё одна область применения – это лечение тяжёлых деформаций скелета. Во-первых, технологии дают возможность получить трёхмерную модель повреждённой области, что позволяет более качественно спланировать операцию. Кроме того, возможно производство индивидуальных имплантатов, адаптированных под каждого конкретного пациента. Игорь Беленький, травматолог-ортопед

А чтобы впредь не становиться пациентом травматолога, Игорь Беленький посоветовал зимой носить обувь с хорошим протектором и обходить скользкие участки; контролировать скорость при катании на лыжах и коньках. А летом избегать "излишнего лихачества" при езде на любом транспорте и внимательно переходить дорогу.

Материал подготовила Анастасия Дорофеева для Piter.tv

Главное фото: unsplash (Tom Claes)