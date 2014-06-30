Крупнейший в Петербурге торжественный зал появится в здании Биржи

Зал станет центральным местом для проведения торжественных мероприятий в Северной столице.

В СПетербурге планируется создание крупнейшего торжественного зала, посвященного памяти князя и прославленного полководца Александра Невского. Местом его расположения станет здание Биржи, находящееся на стрелке Васильевского острова. Об этом сообщил генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский во время заседания Совета по культуре, в котором принимал участие президент Российской Федерации Владимир Путин.

Согласно заявлению, зал станет центральным местом для проведения торжественных мероприятий в Северной столице.

Кроме того, в зале будет представлена символическая выставка, включающая полотна батальных сцен, знамена и другие военные регалии.

Ранее мы сообщили о том, что неделя детской и юношеской книги пройдет в Петербурге с 20 по 30 марта.

Фото: пресс-служба Государственного Эрмитажа