Новую систему против столкновений самолетов с птицами тестируют в Пулково

Автоматизированная орнитологическая система ОРНИ, предназначенная для предупреждения столкновений авиалайнеров с птицами, успешно прошла тестирование в аэропорту Пулково Санкт-Петербурга. Специалисты холдинга "Ростех" сообщают, что внедрение комплекса сможет снизить ежегодные убытки авиакомпаний на сумму до одного миллиарда долларов.

Данная технология отслеживает перемещение стаи птиц численностью до сотни особей в радиусе десяти километров от аэропорта, фиксируя их высоту, скорость и траекторию полета. Вся эта информация выводится на цифровую карту диспетчеров в режиме реального времени. Тестирование в Пулково подтвердило высокую надежность и точность решения.

Кроме мониторинга, комплекс интегрирован с системами отпугивания птиц, минимизируя нагрузку на аэродромный персонал. Работоспособность комплекса обеспечивается круглосуточно вне зависимости от погодных условий. Важно подчеркнуть, что данная система не создает собственных электромагнитных помех, обеспечивая совместимость с существующей инфраструктурой аэропорта.

Международная организация гражданской авиации приводит статистику, согласно которой ежегодно происходят почти 5,4 тысячи столкновений самолетов с птицами, суммарный ущерб от которых исчисляется одним миллиардом долларов. Наиболее критичными являются фазы взлета и посадки, когда риски возникновения таких ситуаций существенно возрастают.

Фото: Piter.TV