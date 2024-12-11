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Стала известна тема "Ночи музеев" в 2025 году
Сегодня, 14:32
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Стала известна тема "Ночи музеев" в 2025 году

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Тему предложило музейное сообщество Петербурга.

В этом году тема "Ночи музеев" будет следующей – "Герои". Об этом рассказал вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский 5 февраля. 

Тему предложило музейное сообщество города и поддержало Министерство культуры РФ. Акция состоится 17 мая по всей стране. 

Подтему каждый выберет самостоятельно, это могут быть герои Великой Отечественной войны, СВО, герои-сотрудники музея или герои-гении места. 

Очень интересно, как петербургские музеи раскроют эту важную и многогранную тему. И, уверен, она найдет отклик у участников любимой жителями города акции. 

Борис Пиотровский, вице-губернатор Петербурга

В прошлом году "Ночь музеев" в Северной столице посетили более 50 тыс. человек. 

Фото: Telegram / Пиотровский Online 

Теги: акция, ночь музеев
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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