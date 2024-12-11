Стала известна тема "Ночи музеев" в 2025 году

Тему предложило музейное сообщество Петербурга.

В этом году тема "Ночи музеев" будет следующей – "Герои". Об этом рассказал вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский 5 февраля.

Тему предложило музейное сообщество города и поддержало Министерство культуры РФ. Акция состоится 17 мая по всей стране.

Подтему каждый выберет самостоятельно, это могут быть герои Великой Отечественной войны, СВО, герои-сотрудники музея или герои-гении места.

Очень интересно, как петербургские музеи раскроют эту важную и многогранную тему. И, уверен, она найдет отклик у участников любимой жителями города акции. Борис Пиотровский, вице-губернатор Петербурга

В прошлом году "Ночь музеев" в Северной столице посетили более 50 тыс. человек.

Фото: Telegram / Пиотровский Online