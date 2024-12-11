Пять прорывных технологий CES-2025: от умных городов до суперсовременных автомобилей

С 7 по 10 января в Лас-Вегасе прошла крупнейшая выставка потребительской электроники CES-2025. Более 4500 компаний со всего мира продемонстрировали свои передовые разработки, от бытовой техники до высоких технологий для автомобилей. В числе главных инноваций выставки – пять прорывных технологий, которые вскоре могут изменить будущее – рассказал портал 110km.ru.

1. Мотор-колесо Donut Motor

Британская компания Donut Lab представила мотор-колесо весом всего 40 кг и мощностью 867 л.с. Устройство имеет лучший показатель мощности к весу и используется для электротранспорта, от скутеров до гиперкаров.

2. Умный город Woven City от Toyota

Toyota завершает строительство высокотехнологичного города у подножия горы Фудзи. Woven City станет лабораторией инноваций, где будут тестироваться новые продукты и технологии, включая беспилотный транспорт.

3. Панорамный экран E Ink Prism от Continental

Новый экран, протянувшийся на 1,3 метра по передней панели, предлагает уникальные возможности персонализации интерьеров автомобилей. Экран потребляет минимум энергии и подходит для поколений, ценящих индивидуальность.

4. Проекционные дисплеи на боковых стеклах

Continental представила технологию для проекции изображений и информации на боковых окнах автомобилей. Это решение особенно полезно для такси и индивидуального оформления.

5. Панорамная система BMW Panoramic iDrive

BMW анонсировала систему с проекционными дисплеями, включая отображение на лобовом стекле. Новая мультимедиа с обновленным интерфейсом и операционной системой появится на автомобилях BMW уже в этом году.

Фото: Donut Lab