Выборгские лесничества получили новую пожарную технику

Губернатор области Александр Дрозденко передал ключи от новой лесопожарной и лесохозяйственной техники представителям 20 лесничеств региона. Техника была приобретена в рамках реализации федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология".

От Выборгского района в мероприятии приняли участие глава районной администрации Геннадий Орлов, глава администрации Рощинского поселения Валерий Савинов, директора лесничеств и др. Новая техника предназначена для тушения пожаров и проведения лесохозяйственных работ.

Геннадий Орлов отметил, что полученная техника позволит повысить скорость реагирования лесопожарных служб на территории Выборгского района. Всего в рамках мероприятия лесничествам региона были переданы 15 пожарных автомашин повышенной проходимости и 7 тракторов с навесным оборудованием.

На реализацию федерального проекта "Сохранение лесов" до 2024 года из федерального бюджета будет выделено 373 млн. рублей.

Видео: Piter.TV