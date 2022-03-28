Экскурсия "Театральный пролог"

Экскурсия пройдет 1 сентября в Александринском театре. Начало в 17:00. Для зрителей старше 12 лет.

Жителей и туристов Петербурга приглашают посетить Каретную галерею, Зрительское и Царское фойе, чтобы увидеть каждый уголок архитектурного шедевра К.И. Росси, а затем насладиться экспозицией "Музей русской драмы". Уникальная коллекция старинных сценических костюмов, мебели и реквизита из театральных постановок XIX - XX веков, в числе которых знаменитый "Маскарад" В. Э. Мейерхольда, созданный в 1917 году в совместно с выдающимся художником А. Я. Головиным.

Данная экскурсия предназначена для зрителей, идущих на вечерний спектакль на Основной сцене Александринского театра. Просим иметь в виду, что для посещения зрительного зала необходимо иметь билет на спектакль.

Экскурсия проводится за час до начала спектакля и длится 45 минут.

Фото: ВКонтакте / Александринский театр и Новая сцена