Театр Комиссаржевской возобновит работу после пожара

В Театре имени Комиссаржевской завершаются восстановительные работы после недавнего пожара. Уже 19 июля учреждение вновь откроет двери для зрителей.

В Театре имени Комиссаржевской в ​​Санкт-Петербурге завершается восстановление после пожара. О ходе работ сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский, передает spb.aif.ru.

Специалисты уже демонтировали поврежденные конструкции, изготовили и смонтировали новые сцены, а также установили оборудование для освещения и звука планшета. По информации государственной власти, театр практически готов вернуться к обычному режиму работы.

Первый спектакль после завершения ремонта состоится 19 июля. На большой сцене зрителям покажут постановку "Обломов".

Пожар произошел на прошлой неделе. В результате возгорания были повреждены обшивка и покрытие. В момент расследования в помещении находились около 40 сотрудников, однако никто из них не пострадал.

Ранее мы сообщили о том, что умер режиссер и продюсер Владимир Филимонов.

Фото: Telegram / Борис Пиотровского.

