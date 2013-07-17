Театр Комиссаржевской возобновит работу после пожара

В Театре имени Комиссаржевской в Санкт-Петербурге завершается восстановление после пожара. О ходе работ сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский, передает spb.aif.ru.
Специалисты уже демонтировали поврежденные конструкции, изготовили и смонтировали новые сцены, а также установили оборудование для освещения и звука планшета. По информации государственной власти, театр практически готов вернуться к обычному режиму работы.
Первый спектакль после завершения ремонта состоится 19 июля. На большой сцене зрителям покажут постановку "Обломов".
Пожар произошел на прошлой неделе. В результате возгорания были повреждены обшивка и покрытие. В момент расследования в помещении находились около 40 сотрудников, однако никто из них не пострадал.
Ранее мы сообщили о том, что умер режиссер и продюсер Владимир Филимонов.
Фото: Telegram / Борис Пиотровского.
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все