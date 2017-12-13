14 серия 13 сезона сериала "Сверхъестественное": "С лучшими намерениями"

На помощь Джеку и Мэри придет Бобби Сингер

В минувшую пятницу вышла 13 серия 13 сезона "Сверхъестественного", которую фанаты сериала уже успели окрестить, как самый лучший эпизод за последнее время. Первое, что стало понятно – благодать не может восстановиться у Люцифера сама по себе. А может быть ее должно быть определенное количество, чтобы она начала регенерировать.

Также фанатов позабавил король Ада, который начал испытывать человеческие эмоции и потребности. Он хотел есть, чувствовал холод и даже эмоции, связанные с обидой на отца. Ну и режиссеры подкинули нам еще один неожиданный поворот, Люцифер стал главным на небесах. Интересно посмотреть, какие указания он начнет давать.

Главный и ключевым моментом в сериале стала концовка, а именно появление Гавриила. Фанаты гадают, как он смог возродиться, и кто ему в этом помог. Одни предполагают, что он все-таки успел сбежать, а потом попал в плен к Асмодею. Другие склоняются к мнению, что Гавриил все же умер, но его кто-то воскресил.

Что будет в 14 серии 13 сезона сериала "Сверхъестественное"

На данный момент мы наблюдаем следующее расположение сил. Люцифер в раю, Асмодей с Гавриилом и клинком архангела в аду, а в параллельной реальности Михаил с Джеком и матерью Винчестеров.

Хорошие новости, в новом эпизоде мы увидим сюжетную линию из параллельного мира, где наконец покажут Джека и Мэри. В сети появилось промо к новой серии. Судя по нему, Михаил понял, что в его руки попал нефилим с невероятной силой. Сам архангел отмечает, что с возможностями Джека можно провести через портал целую армию. Как скоро он собирается в наступление?

Следующая серия называется "С лучшими намерениями". Известно, что Джек встретит Мэри, и им удастся бежать из тюрьмы. Скрываясь в мире апокалипсиса, они встретят союзника, а именно второго Бобби Сингера.

Также мы видим, что Джек встречается с Кастиэлем в каком-то лесу. Возможно это очередной параллельный мир, так как там находятся и Винчестеры, а на них набрасываются люди одетые в шкуры животных.

Просим вас быть внимательнее, так как новый 14 эпизод появится в озвучке только 2 марта. Чем обусловлен двухнедельный перерыв – не сообщается.

Фото: sverhestestvenoe.com