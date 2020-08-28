Специалисты начали сварку первого кузова поезда для ВСМ Москва-Петербург

Производство первого российского высокоскоростного поезда началось на мощностях завода "Уральские локомотивы".

Официальный старт сварки корпуса первого отечественного высокоскоростного поезда, предназначенного для магистрали Москва — Санкт-Петербург, состоялся 2 сентября на предприятии "Уральские локомотивы" в городе Екатеринбург. Мероприятие прошло дистанционно посредством видеоконференции с участием заместителя председателя правительства РФ Виталия Савельева и главы Минпромторга России Антона Алиханова, связавшихся с руководством завода в Верхней Пышме. Эта новость была распространена пресс-службой проекта Высокой Скоростной Магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург.

Производство первого российского высокоскоростного поезда началось на мощностях завода "Уральские локомотивы". Состав поезда будет включать более 15 тысяч уникальных элементов и узлов, большинство из которых разработаны специально для российских реалий. Новый поезд предназначен для эксплуатации на высоких скоростях до 400 км/ч и является частью амбициозного проекта ВСМ, который свяжет две крупнейшие российские столицы высокоскоростным железнодорожным сообщением.

Основой конструкции корпуса поезда послужит алюминий, применяемый в форме экструзии. Использование алюминия позволяет существенно уменьшить вес поезда (примерно на 25-30%) по сравнению со сталью, снижая нагрузку на путь и улучшая эксплуатационные характеристики высокоскоростного движения.

В планах руководства завода строительство производственных площадок площадью 67 тыс. кв. метров, включающих цех сборки кузовных компонентов, корпус для тестирований тяговых устройств, конструкторское бюро и административные помещения. Все намеченные строительные работы планируется завершить к концу 2026 года.

Первоначально головную секцию высокоскоростного электропоезда собираются изготовить в 2027 году, после чего последует серия всесторонних тестов, включая испытания на новом железнодорожном полотне. Запуск регулярной эксплуатации поездов ожидается с 2028 года.

Особенность производства заключается в применении уникальной технологии широких алюминиевых профилей шириной 900 мм, что повышает конструкционную надежность и снижает трудозатраты при изготовлении корпуса. Такие компетенции имеются лишь у завода "Уральские локомотивы", обладающего необходимым уникальным оборудованием, квалифицированными кадрами и многолетним опытом успешного производства вагонов из алюминия.

Фото: пресс-служба ВСМ Москва — Санкт-Петербург