Петербург и РЖД заключили договор о развитии железных дорог до 2030 года

Беглов и Белозёров подписали соглашение о новых вокзалах и скоростных линиях.

Губернатор Петербурга Александр Беглов и глава ОАО "РЖД" Олег Белозёров подписали соглашение о сотрудничестве на 2025–2030 годы, которое предусматривает совместную реализацию инфраструктурных и транспортных проектов.

\Подписание договора о взаимодействии между Санкт-Петербургом и ОАО "РЖД" состоялось в Музее железных дорог России в рамках выставки "PRO//Движение.ЭКСПО". Стороны договорились о совместной реализации проектов до 2030 года.

Документ предполагает развитие железнодорожной инфраструктуры, строительство новых вокзалов и остановочных пунктов, а также расширение скоростного и пригородного сообщения. Отдельным направлением станет работа по созданию высокоскоростной магистрали, которая соединит Петербург с Москвой и другими регионами.

Компания "РЖД" является стратегическим партнером города. По его словам, объединенные усилия позволят ускорить развитие транспортной системы Петербурга и поддержат выполнение федеральных проектов.

Ранее мы сообщили о том, что примерно 160 км ВСМ Москва — Петербург проложат на эстакадах.

Фото: Смольный